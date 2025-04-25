ВСУ предрекли провал на поле боя даже с западной помощью Профессор Миршаймер: ВСУ не продержатся и года даже с помощью США

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ВС Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не продержатся и года даже в случае продолжения поддержки со стороны США, заявил на YouTube-канале Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Если Вашингтон прекратит оказывать поддержку Киеву, украинские военные будут уничтожены еще быстрее, считает эксперт.

Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года, — сказал Миршаймер.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Киев из-за воинственной риторики рискует лишиться американской военной поддержки. По его словам, европейские союзники не располагают такими ресурсами, чтобы полноценно ее заменить.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что Украина может потерпеть поражение уже этой осенью. Он уточнил, что речь идет о сценарии, при котором Соединенные Штаты полностью выходят из переговоров по урегулированию конфликта. Дубинский уверен, что без помощи Вашингтона украинскую армию ждет разгром вследствие нехватки оружия и людей, дезертирства и падения морального духа.