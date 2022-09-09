Десант ВСУ попытался высадиться в направлении Каменки-Днепровской

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, атаку удалось отразить, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник пытается прощупать слабое место в обороне: до этого попытки высадки десанта наблюдались в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, — сказал Рогов.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в ночь на 9 сентября вблизи города была предотвращена попытка высадки украинского десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям, город остается без электроснабжения.

Предыдущие попытки украинского десанта высадиться в Энергодаре были предприняты в ночь на 1 и 3 сентября, целью их был захват Запорожской АЭС. 3 сентября Рогов заявил, что украинцы пытались высадиться на нескольких десятках лодок с вооруженными людьми. Сразу после обнаружения противника была поднята авиация, в частности вертолеты Ка-52.