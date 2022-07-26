ВСУ предприняли попытку обстрела Херсона ВСУ предприняли попытку обстрела Херсона ракетами

Фото: МО Украины

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону. В городе в ночь на 26 июля сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщилось, что на нефтебазе в Будённовском районе Донецка произошёл крупный пожар из-за обстрелов ВСУ. В результате загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР. О пострадавших не сообщается. Район, где находится нефтебаза, был обстрелян из артиллерии калибра 155 мм. Всего по этому району было выпущено три снаряда.