ВСУ повредили газопровод высокого давления в ходе обстрелов Донецка Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили газопровод высокого давления в ходе обстрелов Донецка

Фото: МО Украины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ повредили газопровод высокого давления в ходе обстрелов города. В своем Telegram-канале градоначальник написал, что во время атаки украинской армии также загорелись производственные помещения в одной из типографий.

В результате обстрела Кировского района произошло возгорание производственных помещений типографии. Также поврежден газопровод высокого давления, — сообщил Кулемзин.

Ранее стало известно, что в Кировском районе Донецка начался крупный пожар после обстрела Вооруженных сил Украины. Последние дни Донецк находится под постоянными обстрелам, разрывающиеся снаряды и контрбатарейная борьба слышны практически в течение всего дня.

До этого ВСУ ударили ракетами по Херсону. Утром 7 октября одна из них попала в гражданский автобус — четыре мирных жителя погибли, еще три человека получили ранения. За день до этого украинская сторона обстреляла Антоновский мост в Херсоне, тогда никто не пострадал.

Офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские войска начали использовать при обстрелах территории Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских HIMARS. По его словам, эти ракеты начинены шрапнелью — вольфрамовыми шариками небольшого диаметра.