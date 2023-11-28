ВСУ повредили электроподстанцию, питающую Херсонскую область «Херсоноблэнерго»: Каховская подстанция получила повреждения при обстрелах ВСУ

Фото: МО Украины

Каховская подстанция, которая снабжает электричеством Херсонскую область, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны ВСУ, сообщили ТАСС в «Херсоноблэнерго». Там отметили, что подстанция является ключевой для региона.

ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 кВ, она ключевая в электроснабжении региона. И вчера вели по ней огонь, но сегодня добили, — сказали в «Херсоноблэнерго».

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко до этого сообщил, что обстрелы ВСУ осложняют работу по устранению последствий урагана, ударившего по региону. По его словам, украинские войска за сутки предприняли несколько попыток нанести удар по ремонтным бригадам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Алексеенко отметил, что из 63 населенных пунктов, которые оказались обесточены 27 ноября, без света остаются лишь 10. По его словам, ремонтные бригады уже восстановили электропитание на 228 объектах из 546. Всего к устранению последствий урагана привлечено 213 человек и 72 единицы техники, добавил он.

Ранее Алексеенко сообщил, что несколько линий электропередачи были оборваны в результате сильных дождей и ветра, которые ударили по Херсонской области 19 ноября. На тот момент без света остались около 10 тысяч человек, к восстановительным работам привлекалось 28 аварийных бригад.