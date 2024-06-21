ВСУ потеряли за неделю почти 14 тысяч человек Минобороны России: потери ВСУ за прошедшую неделю составили 13 710 человек

Фото: МО Украины

С 15 по 21 июня Вооруженные силы Украины в общей сложности потеряли 13 710 человек личного состава, следует из сводки Министерства обороны РФ. Также отмечается, что в плен сдались 37 украинских военнослужащих.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю части группировки войск «Север» в ходе боев уничтожили до 1980 военнослужащих ВСУ, подразделения группировки войск «Запад» — до 3330, бойцы Южной группировки — до 4290. В то же время военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 2530 бойцов противника, подразделения группировки «Восток» — до 970, а части группировки войск «Днепр» — порядка 610.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины столкнулись с «чрезвычайно сложной» ситуацией в Часове Яре и прилегающих районах, в город были переброшены резервные силы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сообщает подразделение на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там признали, что ВС России продолжают активное наступление на данном участке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.