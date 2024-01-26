ВСУ потеряли пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра МО РФ: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. По имеющимся данным, с этих пунктов велось наблюдение за левым берегом, запускались квадрокоптеры и FPV-дроны, а также происходила корректировка их работы и наведение артиллерии.

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них. Корректировку огня проводили разведчики ВДВ, непосредственно находясь на берегу реки, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также сообщалось, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.