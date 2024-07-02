ВСУ попытались спасти Су-27 в Миргороде краской и фантазией «ВО»: ВСУ с помощью рисунков пытались спасти истребители в Миргороде от удара

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины на аэродроме в Миргороде пытались спасти истребители при помощи рисунков, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение». Официального подтверждения информации от Минобороны России нет.

По данным канала, на стоянках аэродрома замечены силуэты самолетов, нанесенные для отвлечения внимания. Но это не спасло, говорится в сообщении.

В Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины, там же расположен тренажерный центр для пилотов. Аэродром используется для ударов по Запорожской области и Крыму.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». ВСУ лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившихся на ремонте.

До этого Минобороны России сообщало об уничтожении самолетов и военного аэродрома ВСУ. О чем именно шла речь, не пояснялось. Также, по данным ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники противника и места хранения безэкипажных катеров.