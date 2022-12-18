ВСУ получили на вооружение клон советского гранатомета СПГ-9 Болгария поставила ВСУ противотанковые гранатометы ATGL-H, являющиеся копиями советских СПГ-9

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Подразделения теробороны ВСУ получили на вооружение болгарские клоны советских гранатометов СПГ-9М «Копье» с дальностью поражения до 1300 метров, их снимки опубликованы в ряде украинских ресурсов, пишет «Военное обозрение». Это оружие производится на заводе «Арсенал» под обозначением 73 mm Heavy Anti-Tank Grenade Launcher (ATGL-H).

Как указывает издание, гранатометы поставляются с оптическими прицелами SGL-9MA и с 73 мм выстрелами RHEAT-9MA2 для поражения бронетехники. Дальность поражения болгарских СПГ составляет 1300 метров, а боеприпас способен пробить 300 мм брони.

Отмечается, что клон советского гранатомета не является новшеством для ВСУ, поскольку в ходе украинского конфликта в октябре на одном из направлений российскими военными был найден схрон с болгарским оружием. Были обнаружены в частности ATGL-H и ATGL, являющиеся копиями РПГ-7.

9 декабря агентство Reuters сообщило, что Болгария собирается впервые направить военную помощь Украине. Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов отмечал, что София не может позволить себе отправлять свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, которые просил Киев.

Ранее издание Foreign Policy заявило, что американское Министерство обороны выражает недовольство из-за больших военных поставок Украине. Отмечается, что пороговые значения боеприпасов предусмотрены Пентагоном в расчете на непосредственный конфликт США и НАТО с Россией.