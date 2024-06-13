ВСУ покинули позиции у Красногоровки: новости СВО на вечер 13 июня

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не оставили противнику ни шанса. Он добавил, что на этом участке фронта украинские войска понесли значительные потери. Он уточнил, что под давлением ВСУ были вынуждены отступить.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 13 июня, читайте в материале NEWS.ru.

В Запорожской области ВСУ нанесли поражение

В Минобороны сообщили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирное и Новопокровка Запорожской области.

Потери ВСУ составили: до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Марков оценил итоги контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, оно должно было создать на конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает. Поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и Липцах. Но ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон — Агрегатный завод.

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Марков добавил, что попытка контрудара ВСУ провалилась и армия России опять возобновила успешное наступление. По его словам, из села Липцы можно артиллерией обстреливать военные объекты в Харькове.

Украинский боец пожаловался на высокомерие «Кракена»

Украинский нацбатальон «Кракен» во время эвакуации на Харьковском направлении бросил других солдат, рассказал журналистам попавший в российский плен боец 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко. По его словам, это произошло в мае в начале наступления российских войск.

Как сообщил Доценко, тогда навстречу бойцам «Кракена» двигался автомобиль его батальона. По его словам, они не стали предупреждать других бойцов ВСУ о приближении российских войск, из-за чего машина попала под огонь ВС РФ.

Российский боец 45 дней выживал в блиндаже ВСУ

Российский боец прожил полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже, сообщила основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина. По ее словам, в течение 45 дней участник СВО выживал, ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи.

Левитина рассказала, что подразделение бойца попало под обстрел со стороны ВСУ. Бойцу удалось добраться до окопа с ранением ноги. Там он выживал, пока участок фронта не перешел под контроль российских сил. К моменту эвакуации он был сильно истощен, но продемонстрировал невероятную стойкость, отметила Левитина.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Три сотрудника российского телеканала получили ранения в Донбассе

Корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены вблизи Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. В Telegram-канале глава местной администрации отметил, что все пострадавшие были госпитализированы, другие подробности на данный момент не приводятся.

Три беспилотника ВСУ уничтожены в Ярославской области

Три беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

Евраев предупредил жителей, что на территории региона они могут случайно наткнуться на обломки украинских беспилотников. По его словам, эти детали важны для следственных действий, поэтому нужно сообщить властям о находке и не приближаться к ним.

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