ВСУ подтвердили успех армии России на Купянском направлении Генштаб ВСУ: армия РФ добилась успеха на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Армия России добилась успеха в ходе боевых действий на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации военных, сейчас на этом участке фронта Киев старается стабилизировать ситуацию.

На Купянском направлении <...> на одном из участков враг имеет частичный успех <...> Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки, — следует из заявления.

Напряженная обстановка также фиксируется под Покровском, уточнили украинские военные. Кроме того, наиболее «горячие» столкновения происходят на Купянском, Харьковском и Времевском направлениях, констатировали в генштабе.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк признал, что следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине. Американская помощь только начинает достигать фронта и Россия этим пользуется, добавил он. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике, а не в людях, резюмировал военный.

До этого главком ВСУ Александр Сырский обратил внимание, что российские войска сумели создать значительное преимущество в силах и средствах. ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов, заключил он.