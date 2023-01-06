ВСУ подняли авиацию над Киевской областью

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Авиация ВС Украины работает в воздушном пространстве над Киевской областью, сообщили в городской военной администрации. На текущий момент воздушная тревога действует лишь в тех частях ДНР и ЛНР, которые находятся под контролем армии Украины.

В небе Киевщины работает наша авиация. Вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем, — сообщила пресс-служба военной администрации.

В 13:57 мск сообщалось, что по всей Украине объявили воздушную тревогу. Вся онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации была подсвечена красным светом. Первый сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 13:45, далее он распространился по всей территории страны. Сирены воздушной тревоги на Украине включаются третий день подряд.

31 декабря в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. Там сработали системы ПВО. В Одессе и Николаеве были введены временные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара. 1 января глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня.