ВСУ передадут в Артемовск десятки терминалов Starlink Минцифры Украины: ВСУ получат десятки терминалов Starlink в Артемовске

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Украинские военные, находящиеся на территории Артемовска (Бахмута) и в его окрестностях, получат десятки терминалов для спутников Starlink, об этом заявил глава Минцифры страны Михаил Федоров в Telegram. По его словам, терминалы были приобретены за счет пожертвований. Также отрядам ВСУ будут отправлены 83 беспилотника.

Бахмут — одно из самых горячих направлений сейчас. 83 дрона отправили для наших защитников и защитниц в Бахмут. Беспилотники Matrice, Mavic и Autel, приобретенные за донаты, помогут силам обороны Украины защищать город. Также передали десятки Starlink. Ведь спутниковая связь — необходимость и преимущество украинских войск на поле боя, — говорится в сообщении Федорова.

В декабре глава Минцифры заявлял, что Украина договорилась с американской Space Exploration Technologies Corp о поставках более 10 тысяч терминалов для спутников Starlink. Он добавил, что он разговаривал непосредственно с владельцем компании, миллиардером Илоном Маском по этому вопросу. Всего с момента начала боевых действий в феврале украинские власти к настоящему времени получили 22 тысячи антенн Starlink, сообщил Федоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что киевские власти обратятся к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в том случае, если американская компания SpaceX начнет требовать плату за использование. Он пояснил, что в настоящее время ряд спутников компания предоставляет бесплатно, за другие Киев платит самостоятельно.