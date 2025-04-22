ВСУ перебросили в Сумскую область обученных в Великобритании бойцов ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область 100 обученных в Великобритании военных

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ВС Украины

Командование Вооруженных сил Украины перебросило из Полтавы в Сумскую область более 100 военных, которые прошли обучение в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По данным агентства, противник уже понес потери в технике и живой силе.

Командование ВСУ в Сумскую область из Полтавы перебросило группу — свыше 100 человек. Они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение, — заявил собеседник агентства.

Ранее в ЛНР сотрудники ФСБ РФ задержали австралийца, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Против наемника завели уголовное дело. Австралиец приехал на Украину по собственной воле для «получения материального вознаграждения» и служил в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. После подготовки австралиец принимал участие в действиях украинских войск на территориях ЛНР и ДНР.

До этого стало известно, что с начала вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли 4781 иностранного наемника. В том числе ликвидированы 1963 польских наемника, 1230 бойцов из Грузии и 917 — из Колумбии.