ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества из ЗАЭС на Украину Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества из ЗАЭС на Украину

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВСУ перебили последнюю, четвертую линию передачи электричества из Запорожской АЭС (ЗАЭС) на территорию Украины, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что линия электропередачи была выведена из строя 25 августа. По словам Рогова, электроэнергия не поступает из ЗАЭС на Украину.

Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <...> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину. — NEWS.ru), нет физической возможности это делать, — заявил Рогов.

Тем временем в «Энергоатоме» ранее заявили, что все энергетические блоки Запорожской АЭС по-прежнему отключены от энергосети. Отмечается, что электричество подается на ЗАЭС через отремонтированную линию энергосистемы Украины. Специалисты ведут ремонт для подключения двух дополнительных энергоблоков станции к сети.

После этого глава ВГА Энергодара Александр Волга опроверг информацию о полном отключении ЗАЭС от сети. По его словам, станция продолжает работу в штатном режиме. Волга отметил, что электроэнергия на Украину по-прежнему поставляется.