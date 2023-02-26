ВСУ лишились путей снабжения в Артемовске Марочко: ВСУ лишились путей снабжения под Артемовском из-за непогоды

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Из-за плохой погоды украинские военные лишились всех путей снабжения между Часовым Яром и Артемовском (Бахмутом), заявил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, единственная доступная дорога с твердым покрытием находится под огневым контролем российских войск.

Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога, до недавнего относительно безопасная и с твердым покрытием, проходящая через населенный пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск, — говорится в сообщении.

Накануне украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска. По информации местных СМИ, вода затопила ряд улиц в городе, из-за чего продвижение российских войск было затруднено.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Артемовска. В канале пресс-службы также опубликовано фото бойцов ЧВК на фоне стелы при въезде в село. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.