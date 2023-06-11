ВСУ отправляют мирные послания военным РФ: новости СВО на вечер 11 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

11 июня Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. В результате безуспешных попыток наступательных действий противника на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях общие потери ВСУ составили около 360 военнослужащих. Отражены 11 украинских атак, уничтожены 13 танков, включая три Leopard, 19 боевых машин пехоты, 18 боевых бронированных машин, боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях ликвидированы порядка 110 военных, разбиты артиллерийские установки Krab польского и М109 Paladin американского производства, два танка, БМП, боевая машина ЗРК «Оса-АКМ», две установки «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Осокоровки под Херсоном. За сутки перехвачены пять реактивных снарядов систем HIMARS, противорадиолокационная ракета HARM, сбиты восемь украинских беспилотников.

В ночь на 11 июня ВСУ безуспешно атаковали шестью беспилотными катерами корабль Черноморского флота «Приазовье», выполнявший задачи по контролю и обеспечению безопасности по маршрутам прохождения газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все морские дроны были уничтожены штатным вооружением «Приазовья» в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя.

По данным Минобороны РФ, попытка атаки была совершена около 01:30 мск. В данный период, как и при предыдущих подобных налетах, в небе над центральной частью Черного моря вел разведку БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США. Российский корабль не получил повреждений и продолжает выполнение поставленных задач. В результате атаки никто не пострадал.

Фото: Министерство обороны РФ Отражение атаки морских быстроходных безэкипажных катеров ВСУ на корабль Черноморского флота «Приазовье»

В районах Рай-Александровки и Предтечино в ДНР и Малой Токмачки в Запорожской области были поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, командно-наблюдательный пункт 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Также под Ореховом и близ Кирово были уничтожены пункт управления 47-й и узел связи 65-й механизированных бригад украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили в районах Красного и Ласточкино в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тяжелых боях ВС РФ с украинскими солдатами на стыке Запорожской области и ДНР. По словам Рогова, ВСУ пытаются окружить ВС РФ на Времевском выступе и наносят удары по флангам.

Никаких предпосылок для договоренностей с Киевом сейчас нет, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент нет «хотя бы хлипкого фундамента» для выстраивания диалога с Украиной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил участников СВО медалями «Золотая звезда». Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Шойгу выразил уверенность, что бойцы и дальше будут служить стране и народу верой и правдой.

Уничтожение российскими войсками поставленной Киеву западной бронетехники может быть чревато серьезными последствиями для ВСУ, пишет журнал Forbes. Автор статьи Дэвид Экс подсчитал, что за один бой украинцы потеряли до 5% каждой партии поставленных немецких танков Leopard 2 и американских боевых машин пехоты Bradley.

Фото: Министерство обороны РФ Уничтожение бронетехники ВСУ западного производства на Южно-Донецком направлении

Украинские военнослужащие оказались недовольны подготовкой офицеров и поставленной западной техникой, отмечает газета The Wall Street Journal. Солдат ВСУ с позывным Финн рассказал изданию, что часть командиров не имеет боевого опыта и дезориентируется в сложных ситуациях.

Российские военные саперы начали находить на Донецком направлении мины, которые ВСУ не активируют или активируют не до конца, оставляя на них послания. Боец с позывным Кирпич рассказал ТАСС, что на снарядах встречаются разные отметки, от призывов к миру до нацистской символики.

Читайте также:

Бойцов ВСУ ждет массовое уничтожение: новости СВО на утро 11 июня