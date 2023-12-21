ВСУ отошли из Степового: взято ли село, как идет штурм Авдеевки 21 декабря Военкор Сладков: армия России вытеснила ВСУ из Степового

Фото: МО РФ

Украинские военные покинули село Степовое под Авдеевкой, не выдержав натиска ВС РФ, и отступили к соседнему населенному пункту. Что об этом известно, какое положение 21 декабря в Авдеевке, скоро ли будет взят город?

Что известно о штурме Степового

Российский военкор Александр Сладков сообщил, что ВСУ покидают населенный пункт Степовое, бои за который продолжались много месяцев. Это открывает путь к дальнейшему окружению украинской группировки в Авдеевке.

«По моим данным, мы заходим в Степовое. А украинцы выходят. Браво! Если это так — удавка на горловине Авдеевки затягивается. Рядом стоящие села, как я понимаю, в низине. Ребят, военные наши, какие ж вы молодцы!» — написал Сладков в своем Telegram-канале.

Информацию об отступлении ВСУ из Степового подтвердили другие Telegram-каналы. По их оценкам, украинские военные начали отступать в направлении соседнего населенного пункта Бердычи после комбинированной атаки российской бронетехники и тактической авиации.

Ряд украинских военных каналов подтвердили эту информацию. Также в ВСУ признали успехи ВС РФ к северу от Степового в районе Очеретино.

«Сдали Степовое», — написал украинский блогер Анатолий Шарий.

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке также подтвердил отступление из Степового.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Какова ситуация вокруг Авдеевки

Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», отступление ВСУ из Степового не означает, что поселок уже под контролем ВС РФ. Кроме того, на западном фланге Авдеевки украинские войска продолжают удерживать поселок Северное, не давая продвинуться российским силам.

Тем не менее ситуация для ВСУ в Авдеевке становится гораздо сложнее.

«Даже наличие заблаговременно созданных в населенном пункте полевых укреплений позволит максимум на время стабилизировать линию фронта. В любом случае северный маршрут снабжения авдеевской группировки, похоже, окончательно выходит из игры», — указывают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

По данным Олега Царева, в настоящее время все дороги из Авдеевки находятся под плотным огневым контролем ВС РФ. Таким образом, для ВСУ с каждым днем ухудшается не только снабжение, но и возможности отступления из осажденного города.

«События вокруг Донецкого направления — это битва за всю республику в территориальных границах бывшей Донецкой области. Решить без Авдеевки проблему освобождения Славянска, Константиновки, Краматорска просто невозможно. Чем мы ближе к основному логистическому узлу ВСУ — Курахову, тем ближе мы к полному освобождению ДНР», — объявил военкор Семен Пегов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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