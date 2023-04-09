ВСУ отдали российским военным шиноремонтный завод в Марьинке Советник Пушилина Гагин: ВС России захватили под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России захватили под контроль шиноремонтный завод в населенном пункте Марьинка Донецкой области, сообщил в беседе с ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в наступательной операции были задействованы штурмовые отряды ВС РФ. Он уточнил, что территория предприятия была самой укрепленной и труднодоступной на Донецком направлении.

В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России, — сказал Гагин.

6 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что на Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка подразделения мотострелкового соединения Южной группировки войск пресекли попытку ВСУ контратаковать позиции переднего края. В ходе стрелкового боя было убито до десяти украинских военнослужащих

В конце марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что служащие ВС РФ продвигаются на Марьинском направлении в зоне проведения военной операции. Он признался, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы». Он также отметил улучшение позиций на Краснолиманском направлении.