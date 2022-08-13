Администрация Энергодара сообщила об обстреле Запорожской ТЭС

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Запорожская ТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ. Характер повреждений уточняется, рассказал РИА Новости представитель администрации города Энергодара. По его словам, удар был заранее спланирован командованием украинской армии.

Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов, — сказал собеседник агентства.

Представитель администрации добавил, что за час до обстрела в Сети появились сообщения о якобы готовящейся российскими войсками огневой провокации в данном районе. По его мнению, данный факт указывает на тщательное планирование ВСУ обстрела ТЭС.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. В МИД России напомнили, что станция является крупнейшей в Европе, и потребовали немедленно прекратить удары по ней, иначе «может произойти ядерная катастрофа, превосходящая по масштабу чернобыльскую».

Накануне власти Херсонской области заявили об обстреле Каховской ГЭС. Ракетная атака была отражена, объекты ГЭС понесли незначительные потери.