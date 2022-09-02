В Донецке сообщили об обстреле театра и жилого дома со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле театра и жилого дома со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

ВСУ нанесли удар в районе драматического театра на бульваре Пушкина в центральном районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение. Глава города призвал местных жителей не выходить из укрытий.

Под ударом вражеской артиллерии Ворошиловский район. По предварительным данным, прилеты на бульваре Пушкина, около драмтеатра. Информация уточняется. Будьте осторожны, берегите себя и близких! Не выходите из укрытий без острой необходимости, — заявил Кулемзин.

По его словам, обстрелу со стороны украинской артиллерии подверглись Кировский, Петровский и Ворошиловский районы.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Часть дома была разрушена.