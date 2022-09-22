ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли рынок в центре города, есть погибшие

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Последствия обстрела

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города сейчас находится под обстрелом. Зафиксированы попадания в районе городской администрации по улице Артема и около Крытого рынка в Ворошиловском районе. Мэр добавил, что в результате ударов по рынку есть жертвы: согласно предварительной информации, погибло как минимум пять человек.

По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших — есть погибшие и раненые, — написал Кулемзин в Telegram.

По его данным, удары ведутся с применением снарядов калибра 155 мм.

Жители города в Сети делятся кадрами последствий обстрела. На них виден в том числе сгоревший пассажирский автобус.

19 сентября стало известно, что тринадцать мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате обстрела ВСУ Донецка. Еще восемь человек пострадали. Глава города рассказал, что удар был нанесен по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Снаряды попали в остановку и магазин, где в том момент было много людей.

В первые минуты после обстрела медики скорой помощи не могли проехать к месту из-за угрозы новой атаки. До их приезда первую помощь пытались оказывать люди, которым удалось спастись. Вскоре всех пострадавших увезли в больницу. Одна из уцелевших семейных пар, женщина и ребенок, успели выйти из продуктового магазина за несколько секунд до того, как туда прилетел снаряд.