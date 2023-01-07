ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО

Фото: us-pacific-command/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По его данным, украинские военные выпустили около шести снарядов 155-го калибра.

10:30 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, — говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по базе военнослужащих в Макеевке. В результате атаки погибли 89 военнослужащих. Часть раненых солдат доставили в госпиталь Самарской области: по словам губернатора региона Дмитрия Азарова, речь идет о 60–70 военных.

Министерство обороны РФ сообщило, что массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету стало основной причиной трагедии в Макеевке. Противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара. В ведомстве уточнили, что в результате удара ВСУ погибло 89 российских военных.