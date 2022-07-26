ВСУ обстреляли психбольницу в Донецке В ДНР сообщили о пострадавших в результате обстрела психиатрической больницы в Донецке

Фото: Министерство обороны Украины

Артиллерия

Психиатрическая больница в Куйбышевском районе Донецка подверглась атаке со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (ССЦК) сообщили о ранении мужчины 1963 года рождения.

Под обстрел со стороны ВФУ в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: улица Одинцова,19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются, — написал Кулемзин.

Он уточнил, что есть повреждения остекления и фасада здания. По его словам, также обстрелян Киевский район города. Под огнем оказалась привокзальная площадь, выпущено пять снарядов калибра 152 мм, добавил Кулемзин.

Также стало известно о крупном пожаре, произошедшем на нефтебазе в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ. В результате загорелись цистерны с ГСМ. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР. Обстрелы производились из артиллерии калибра 155 мм. Всего по объекту было выпущено три снаряда.