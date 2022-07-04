ВСУ обстреляли поселок Снежное ракетами из РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Снежное, сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем в Telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВФУ странами НАТО, по н.п. Снежное, — говорится в сообщении представительства.

В результате обстрела оказались повреждены ясли-сад, многоквартирные жилые дома и предприятие «Снежнянскхиммаш». Информации о жертвах и пострадавших нет.