https://static.news.ru/photo/5d7b4f6a-df7f-11e9-8776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.

Силовики вели огонь из 152- и 122-миллиметровых орудий, а также из 120- и 80-миллиметровых миномётов. Было выпущено несколько десятков мин и снарядов.

Обстрелу подвергся жилой район Лозовое на западных окраинах города. Население было вынуждено укрыться в подвалах, передаёт ТАСС . Информация о последствиях, в том числе возможных жертвах, уточняется.

Кроме того, силовики вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по окраинам Горловки.

Ранее News.ru писал, что власти ДНР обвинили ВСУ в препятствовании работе миссии ОБСЕ. В Народной милиции заявили, что силовики используют для этого мобильные группы радиоэлектронной борьбы, а также приводят в боевую готовность зенитно-ракетные подразделения в районах вероятного пролёта беспилотников миссии.