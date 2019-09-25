Украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.
Силовики вели огонь из 152- и 122-миллиметровых орудий, а также из 120- и 80-миллиметровых миномётов. Было выпущено несколько десятков мин и снарядов.
Обстрелу подвергся жилой район Лозовое на западных окраинах города. Население было вынуждено укрыться в подвалах, передаёт
Кроме того, силовики вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по окраинам Горловки.
Ранее News.ru писал, что власти ДНР обвинили ВСУ в препятствовании работе миссии ОБСЕ. В Народной милиции заявили, что силовики используют для этого мобильные группы радиоэлектронной борьбы, а также приводят в боевую готовность зенитно-ракетные подразделения в районах вероятного пролёта беспилотников миссии.