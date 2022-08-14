Военкор сообщил об обстреле ЧВК Вагнера в ЛНР Военкор Котенок: ВСУ обстреляли место дислокации ЧВК Вагнера в ЛНР

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военкор Юрий Котенок сообщил в Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по одному из мест дислокации бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Попасной Луганской Народной Республики. Он добавил, что источники в Донбассе также подтвердили информацию об атаке.

Нанесен удар по одному из расположений ЧВК Вагнера в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают, — написал Котенок.

Военкор предположил, что обстрел был совершен из американских РСЗО HIMARS. Кроме того, он не подтвердил информацию о том, что в результате удара якобы погиб бизнесмен Евгений Пригожин, информацию о чем начали распространять украинские СМИ.

Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина — не подтверждаем, — заключил военкор.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики, возможно, не станут восстанавливать Попасную. Город был практически полностью разрушен при освобождении. Попасная, в которой, по данным на 2019 год, проживали 20 306 человек, находится под контролем ЛНР с 9 мая.

14 августа стало известно, что ВСУ обстреляли ракетами жилой район города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В результате атаки погиб мирный житель, также пострадала девушка, она получила осколочные ранения.