ВСУ обстреляли из HIMARS предприятие в Херсонской области ВСУ обстреляли в Херсонской области из HIMARS сельхозпредприятие в Голой Пристани

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Украинские военные нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по территории Херсонской области. Под удар попало здание сельхозпредприятия «Нибулон» в Голой Пристани, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие «Нибулон». Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ, — цитирует агентство свой источник.

Он добавил, что уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Белогорка удалось ликвидировать ракетный комплекс «Бук-М1».