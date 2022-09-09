Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк, по меньшей мере два человека погибли, сообщает корреспондент NEWS.ru. В результате артиллерийского огня снаряды ВСУ также приземлились на территории центрального парка.

На месте инцидента отчетливо видны следы крови, вокруг разбросаны осколки стекол, а на тротуаре возле парка лежат раненые. Очевидцы показывают осколки снарядов 155-мм, он же «натовский калибр».

Удары были нанесены по Ворошиловскому, Кировскому и Петровскому районам.

По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по Донецку 9 сентября было выпущено более 15 снарядов калибра 155 мм.

17:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. — говорится в сообщении СЦКК.

В начале сентября ВСУ нанесли удар в районе драматического театра на бульваре Пушкина в центральном районе Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрелов погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение. Глава города призвал местных жителей не выходить из укрытий.