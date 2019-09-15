https://static.news.ru/photo/f6a83cf2-d7d7-11e9-a16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские военные открыли огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР) со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая и Каменка. Обстрел вёлся в направлении Васильевской насосной станции.

По данным властей ДНР, ВСУ применили 82-мм миномёты, гранатомёты, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Персонал станции вынужден был перейти в укрытие. Обстрел продолжается до сих пор, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что украинские силовики разместили артиллерию и танки в жилых районах Донбасса. Об этом заявил замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.