ВСУ столкнулись с рекордным ростом количества дезертиров Генпрокуратура Украины: число дезертиров в рядах ВСУ увеличилось в десятки раз

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с пополнением резервов, поскольку украинцы любыми путями уклоняются от мобилизации или дезертируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины. Так, за девять месяцев этого года из ВСУ сбежали 4638 солдат, временно оставили военную часть 10 940, самострелов — 161.

При этом еще в 2021-м году Генпрокуратура страны возбудила 117 уголовных дел о дезертирстве. Было зафиксировано 2028 эпизодов самоволки и 33 самострела. Сейчас дезертиров приговаривают к пяти — восьми годам лишения свободы, пишет агентство. В украинских тюрьмах дезертиров — минимум на пару бригад. При этом до СВО подобные дела заканчивались в основном досудебным соглашением или условным сроком.

Кроме того, выяснило агентство, ВСУ отправляют дезертиров в дисциплинарные батальоны. Учитывая, что на передовой такие военные сдавались при первой возможности, теперь им доверяют лишь строительные работы.

Ранее украинский боец Александр Лыска, попавший в российский плен, сообщил, что Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, военнослужащие уезжают по семейным обстоятельствам, после чего не возвращаются на фронт. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог. В российский плен он попал во время боев на Запорожском направлении.