ВСУ нашли тех, кто расстрелял полицейских в Винницкой области

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На видео с расстрелом полицейских в Винницкой области Украины есть военнослужащие ВСУ, подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск. Командование пообещало оказать максимальное содействие в расследовании убийства. Погиб полицейский Максим Зарецкий, его семье в армии выразили соболезнования.

Это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание. На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского, — уведомили в Сухопутных войсках.

В ночь на 20 апреля мужчины расстреляли полицейских в Гайсинском районе, когда их автомобиль остановили для проверки. СМИ писали, что нападавшими являются отец и сын из 28-й отдельной механизированной бригады, но в подразделении это опровергают.

Генерал-майор авиации РФ Сергей Липовой считает, что правоохранители могли наткнуться на контрабандистов или грабителей. Скорее всего, предположил он, украинская полиция попыталась их обыскать, но получила в ответ очередь из огнестрельного оружия.