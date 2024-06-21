ВСУ нанесли удар по подстанции в Энергодаре ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре и повредили трансформатор

Украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре, заявили власти города, передает ТАСС. Как сообщается, поврежден трансформатор и город частично обесточен.

ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга». Поврежден трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы, — говорится в сообщении.

19 июня директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре. По ее словам, электроснабжение в городе восстановлено, город запитан с атомной станции. Территория АЭС не пострадала.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Он подчеркнул, что все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ. При этом, по его словам, угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.