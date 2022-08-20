ВГА Запорожья: ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории ЗАЭС

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Запорожская АЭС

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС из артиллерийских орудий. По его словам, удар был нанесен из дальнобойного оружия, поставленного на Украину западными странами. Огонь велся с противоположного берега Днепра, критические объекты АЭС не повреждены, заверил он.

ВС Украины для нанесения удара по ЗАЭС использовали западное дальнобойное оружие, огонь велся с противоположного берега Днепра. Снаряды ВС Украины разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий АЭС, критические объекты станции не повреждены, — написал Рогов в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Рогова, сразу после артудара по ЗАЭС украинские военные начали обстрел пригорода Энергодара. Он добавил, что информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. В нем утверждалось, что ВСУ планируют провокацию, а «США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе».

Председатель спецкомитета по обороне в палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд ранее заявил, что утечка радиации на Запорожской АЭС из-за умышленных действий России будет расценена как атака на НАТО.