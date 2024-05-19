ВСУ начали стягивать силы к Волчанску «ВХ»: в Волчанск под Харьковом начали прибывать дополнительные силы ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что Вооруженные силы Украины направили к Волчанску в Харьковской области дополнительные подразделения. В каком количестве стягивается подкрепление не уточняется.

Постепенно появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ, — указали авторы.

Военный корреспондент Александр Сладков в свою очередь сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцов и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Липцах, продолжил военкор, ВСУ создали очаговую оборону на высотах. По мнению Сладкова, ВС РФ остается только занять эти высоты. В Волчанске украинская армия отступает из-за страха попасть в окружение, добавил корреспондент. По его данным, большая часть территорий населенного пункта находится под контролем армии России.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российская армия 18 мая вышла на правый берег реки Волчья в Волчанске. Эта река делит город на северную и южную части. Также, по данным канала, ВС РФ продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Минобороны России эту информацию не комментировало.