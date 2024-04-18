ВСУ начали активнее пытаться вернуть утраченные позиции Марочко: ВСУ активно пытаются вернуть позиции на участке Сватово — Кременная

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины начали более интенсивно пытаться вернуть утраченные позиции на участке Сватово — Кременная, заявил РИА Новости подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник предпринимает попытки контратаковать российские силы в районе населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва.

В районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более интенсивные действия украинских боевиков, направленные на возвращение утраченных позиций. Возросли артиллерийские и стрелковые обстрелы, количество применения дронов, — заявил собеседник агентства.

Марочко добавил, что на Сватово-Кременском участке действуют сразу несколько украинских подразделений. Однако активнее всех там воюют военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что на Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Он напомнил, что киевские власти уже проводили аналогичные мероприятия в начале конфликта.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области. Противник ударил по ним с помощью ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотников и малоразмерных воздушных шаров.