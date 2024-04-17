ВСУ на фронте вооружили пластиковыми «пугачами» вместо автоматов ТАСС: на блокпостах в Авдеевке заметили бойцов ВСУ с макетами автоматов

На блокпостах в Авдеевке заметили бойцов ВСУ с макетами автоматов, рассказал ТАСС начальник отдела оперативной работы представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Сергей Переверзев. По его словам, Украина испытывает настоящий «голод вооружения».

Это как «пугач» для местных жителей. Люди ведь боятся оружия, а в темноте макет очень тяжело отличить от оружия, — сказал Переверзев.

Ранее появились сообщения, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах Индии хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны, однако такие беспилотники не могут заменить артиллерию, а Запад помогать Киеву не спешит.

О «снарядном голоде» у украинских военнослужащих также говорил французский полковник в отставке Пер де Йонг. Он предположил, что ВСУ израсходуют оставшиеся запасы боеприпасов к середине февраля.