ВСУ могут захватить Верховную раду: как они это сделают, подробности плана

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Украинские военные могут захватить Верховную раду, следует из закрытой переписки, которая появилась в распоряжении российских СМИ. Как они это сделают, какие известны подробности плана?

Как ВСУ планируют захватить власть на Украине

Часть высокопоставленных украинских военных недовольна политикой властей и планирует захватить Верховную раду, следует из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты.

В начале этой недели представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому чату ParaBelum, в котором представители элитных подразделений украинской армии, Службы безопасности Украины и нацбатов обсуждают возможности захвата власти в стране силовым путем. Для этого, в частности, планируется создать радикальную партию с боевым крылом.

Фото: t.me/SBUkr

«Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса», — добавил другой участник чата.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду. — NEWS.ru)», — пишет один из участников беседы.

«Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», — отмечает еще один участник переписки.

«Тем более когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные, — они автоматически занимают нужную сторону», — пояснил другой.

Из переписки также стали известны подробности работы ТЦК (военкоматов) в рамках мобилизации. Так, туда устраивают на работу бывших военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях «на передке». Участники переписки полагают, что «озлобленные» сотрудники ТЦК на гражданской службе грубой силой забирают мужчин в армию, тем самым провоцируя конфликты между мирным населением и военными.

Что известно о расколе в украинской армии

Конфликт в среде украинских силовиков возник на фоне длительного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала и его переводом на должность посла в Лондоне.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Валерий Залужный

Во главе ВСУ Зеленский поставил Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных. Одновременно с оборонительной Киевской операцией, которую украинская власть считает успешной, он получил прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник, в частности, в результате действий при обороне Бахмута и Авдеевки.

Западные СМИ отмечали политическую составляющую отстранения Залужного: президент страны, опасаясь роста популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки. Так, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Пока выборы на Украине отменили.

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