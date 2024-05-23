В Британии заявили, что ВСУ массово покидают территории в ДНР Эксперт Меркурис: ВСУ массово покидают территории Клещеевки и Андреевки в ДНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины массово покидают территории населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. По его данным, линии обороны ВСУ в райне Клещеевки полностью разрушены.

Они (Россия — NEWS.ru) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены. <...> Все украинские силы в этом районе в настоящее время отведены назад и находятся к западу от канала Северский Донец, — отметил он.

23 мая Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск, пояснили в ведомстве.

Также накануне подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. В Минобороны РФ сообщали о нанесении поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.

Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. На данном участке работают подразделения группировки войск «Север».