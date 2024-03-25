ВСУ лишились двух ЗРК Patriot в аэропорту Киева ТАСС: ВС России поразили два ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS/Global Look Press

Ракетный комплекс Patriot

Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, в составе экипажей украинских ЗРК западного производства числились наемники из стран Североатлантического альянса.

Подтверждаем поражение двух Patriot в Жулянах, — заявили в спецслужбах.

25 марта сообщалось о нескольких взрывах в Киеве, а также в ряде других областей Украине. Информацию вскоре подтвердил мэр города Виталий Кличко и призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области звучали сирены воздушной тревоги и работали системы ПВО.

Telegram-канал WarGonzo писал, что по Киеву был нанесен ракетный удар. Согласно его информации, в украинской столице могло прогреметь от трех до пяти взрывов. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что по Киеву могли ударить гиперзвуковыми ракетами. Он отметил, что украинская система противовоздушной обороны сработала с большим опозданием.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переломить ход конфликта. При этом он уверен, что Киев не сможет добиться победных изменений даже в случае масштабной мобилизации.