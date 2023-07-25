ВСУ испытывают дефицит в установках ПВО «Иди и смотри»: у ВСУ заканчиваются ЗРК ПВО С-300, новых поставок нет

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В ВСУ наблюдается нехватка комплексов ЗРК ПВО советского образца, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Отмечается, что при этом установки С-300 по-прежнему составляют основу украинского ПВО.

Многие экипажи С-300 приходится расформировывать и отправлять в пехоту, — рассказал источник канала.

По его данным, в ВСУ также наблюдается дефицит комплектующих и ракет к советским системам ПВО, что оголяет многие участки фронта. Канал пишет, что поставок советских ЗРК из-за рубежа уже давно не было.

Военный корреспондент Александр Коц ранее обратил внимание, что ВВС Украины признали неэффективность средств ПВО на фоне продолжающихся ударов по военным объектам в районе Одессы. Отмечается, что они бессильны как против «Ониксов» и «Искандеров», так и ротив ракет воздушного базирования Х-22, запущенных с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат ранее заявил, что ракеты «Оникс» летят на скорости 2,6 Маха (более 3000 км в час), а при заходе на цель — на расстоянии 10–15 метров над водой. Так Игнат объяснил, почему за три дня не был перехвачен ни один «Оникс». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.