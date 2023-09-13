ВСУ готовятся к строительным работам на Купянском направлении Марочко: ВСУ привозят танковые мостоукладчики на Купянское направление

Фото: МО Украины

Украинские военные готовятся к строительным работам вблизи населенного пункта Сеньково на Купянском направлении в зоне СВО, сообщил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, к месту свозятся мостоукладчики, установки для дистанционного разминирования территории, а также танковые минные тралы.

В районе населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады. <...> Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства, — рассказал Марочко.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Также российские военные отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестового.

Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. Потери ВСУ составили до двух взводов, также был уничтожен танк Т-72.