ВСУ готовы покинуть Артемовск: новости СВО к вечеру 1 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Разбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины

1 марта в Минобороны сообщили последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве подчеркнули, что за сутки ВС РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, украинские войска предприняли попытку проведения массированной атаки беспилотников на территории Крыма. Однако старания ВСУ успехом не увенчались: российские системы ПВО сбили шесть БПЛА. Еще четыре беспилотника вывели из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Попытка атаки со стороны Киева не привела ни к жертвам, ни к разрушениям.

В Минобороны рассказали, что на Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено до 90 бойцов ВСУ, на Донецком — до 190, на Херсонском — до 85, а на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — до 80.

Кроме того, в среду Министерство обороны РФ впервые показало применение дрона-камикадзе «Бумеранг» с VR-очками в ходе СВО. Беспилотник может лететь со скоростью до 170 км/ч и обладает высокой маневренностью.

Также 1 марта журналисты, ссылаясь на информацию от военных, рассказали, что российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в Луганской Народной Республике. В боях задействованы танк Т-90М «Прорыв» и тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек». До этого о наступлении под Кременной говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщал о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе населенного пункта. По его словам, в результате боев ликвидированы девять представителей Нацгвардии Украины, еще один взят в плен.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв» ведет стрельбу по позициям ВСУ в южном секторе спецоперации

Тем временем продолжаются бои за Артемовск. К ситуации вокруг этого города привлечено повышенное внимание, ведь указанный населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Вечером 28 февраля американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных передал, что положение армии Украины под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими». При этом он заверил, что ВСУ «все держат».

Как утверждает подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в Артемовск якобы прибыл автобус с несовершеннолетними для оказания помощи батальону «Айдар» в ведении боевых действий. Он уверяет, что до этого многие прибывшие подростки участвовали в молодежном движении националистов.

В свою очередь советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.

Мнение относительно положения в Артемовске в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что ВСУ оставят Артемовск в течение суток. По его словам, украинцы уже могут передвигаться только по грунтовой дороге на Хромово, и то исключительно «ползком или вприсядку». Но и эта дорога, заметил военный эксперт, находится под огневым контролем ВС РФ. До этого обозреватели Александр Кудрицкий и Марк Чемпион в статье для Bloomberg заявили, что ВС РФ находятся в шаге от взятия Артемовска, которое позволит Москве вплотную приблизиться к установлению контроля над всей ДНР.