Армия Украины может развалиться, несмотря на усилия Запада по ее вооружению и обучению, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, это может произойти в случае бегства руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 27 января, читайте в материале NEWS.ru.
Киев готовит ударный кулак
Военный обозреватель Алексей Суконкин призвал в Telegram не доверять «колоссальному разгону» про катастрофическое снижение боеспособности ВСУ. По его словам, многие украинские бригады действительно понесли крупные потери и были выведены с передовой. Но они не разгромлены — сейчас украинская армия набирает пополнение, отметил он. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.
«Россия одерживает верх»: в Британии раскрыли, как Европа подставила Киев
Ситуация на Украине, как и боевые действия в секторе Газа, показали, насколько беспомощной может быть Европа перед внешними вызовами, пишет The Guardian. В издании напомнили, что Израиль предпочел проигнорировать предложенную Брюсселем концепцию урегулирования, тогда как Киев стремительно теряет шансы в противостоянии с Россией.
Автор также осудил европейские правительства за неспособность обеспечить Украину необходимым объемом вооружения, что станет еще более серьезной проблемой для ВСУ в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа. На этом фоне в издании сравнили Европу с оленем, который выбежал на дорогу и был парализован светом фар приближающегося грузовика.
Польский генерал заявил, что у Украины нет шансов захватить Крым
Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации в зоне СВО, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий. По его словам, у Киева нет ни малейших шансов вернуть Крым, поскольку в случае наступления ВСУ на полуостров «русские сравняют их с землей». По его словам, успехи России на фронте сильно сказываются на настроениях в украинской армии. Генерал отметил, что ситуация в ВСУ плохая, а людей по-прежнему не хватает. Положение украинских военных, отмечает Коморницкий, можно назвать критическим.
The Times: до 30% солдат ВСУ страдают острыми психическими расстройствами
До 30% солдат ВСУ на фронте страдают острыми психическими расстройствами, сообщает газета The Times со ссылкой на данные Минздрава Украины. По оценкам ведомства, от 3 до 4 млн человек — как военных, так и гражданских, будут нуждаться в лечении психотравм по завершении боевых действий.
Руководитель патронатной службы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Елена Толкачева сообщила изданию, что Генштаб ВСУ понимает природу проблемы, но не осознает ее масштабов. Она подчеркнула, что среди украинцев насчитывается беспрецедентное количество травмированных солдат.
ВС РФ нанесли удар по складам горючего и авиасредствам ВСУ в зоне СВО
Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны РФ. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили склады горючего и авиационных снарядов.
В Германии признали, что даже генералы ВСУ не верят в победу Украины
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки оружия Киеву и призвала решать ситуацию на Украине путем переговоров. В ходе учредительного съезда оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Берлине она подчеркнула, что в победу украинской стороны не верят даже генералы ВСУ.
Она призвала положить конец конфликту путем переговоров, которые она считает возможными. При этом политик указала, что у заинтересованных в эскалации событий сторон нет соответствующего желания.
Власти Украины признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины подтвердил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) подлинность списка украинских пленных, представленных российской стороной для обмена 24 января. Ранее его опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.
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