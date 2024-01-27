До 30% солдат ВСУ получили психотравмы: новости СВО на вечер 21 января

Фото: МО Украины

Армия Украины может развалиться, несмотря на усилия Запада по ее вооружению и обучению, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, это может произойти в случае бегства руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 27 января, читайте в материале NEWS.ru.

Киев готовит ударный кулак

Военный обозреватель Алексей Суконкин призвал в Telegram не доверять «колоссальному разгону» про катастрофическое снижение боеспособности ВСУ. По его словам, многие украинские бригады действительно понесли крупные потери и были выведены с передовой. Но они не разгромлены — сейчас украинская армия набирает пополнение, отметил он. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.

«Россия одерживает верх»: в Британии раскрыли, как Европа подставила Киев

Ситуация на Украине, как и боевые действия в секторе Газа, показали, насколько беспомощной может быть Европа перед внешними вызовами, пишет The Guardian. В издании напомнили, что Израиль предпочел проигнорировать предложенную Брюсселем концепцию урегулирования, тогда как Киев стремительно теряет шансы в противостоянии с Россией.

Автор также осудил европейские правительства за неспособность обеспечить Украину необходимым объемом вооружения, что станет еще более серьезной проблемой для ВСУ в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа. На этом фоне в издании сравнили Европу с оленем, который выбежал на дорогу и был парализован светом фар приближающегося грузовика.

Польский генерал заявил, что у Украины нет шансов захватить Крым

Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации в зоне СВО, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий. По его словам, у Киева нет ни малейших шансов вернуть Крым, поскольку в случае наступления ВСУ на полуостров «русские сравняют их с землей». По его словам, успехи России на фронте сильно сказываются на настроениях в украинской армии. Генерал отметил, что ситуация в ВСУ плохая, а людей по-прежнему не хватает. Положение украинских военных, отмечает Коморницкий, можно назвать критическим.

The Times: до 30% солдат ВСУ страдают острыми психическими расстройствами

До 30% солдат ВСУ на фронте страдают острыми психическими расстройствами, сообщает газета The Times со ссылкой на данные Минздрава Украины. По оценкам ведомства, от 3 до 4 млн человек — как военных, так и гражданских, будут нуждаться в лечении психотравм по завершении боевых действий.

Руководитель патронатной службы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Елена Толкачева сообщила изданию, что Генштаб ВСУ понимает природу проблемы, но не осознает ее масштабов. Она подчеркнула, что среди украинцев насчитывается беспрецедентное количество травмированных солдат.

Фото: МО Украины

ВС РФ нанесли удар по складам горючего и авиасредствам ВСУ в зоне СВО

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны РФ. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили склады горючего и авиационных снарядов.

В Германии признали, что даже генералы ВСУ не верят в победу Украины

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки оружия Киеву и призвала решать ситуацию на Украине путем переговоров. В ходе учредительного съезда оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Берлине она подчеркнула, что в победу украинской стороны не верят даже генералы ВСУ.

Она призвала положить конец конфликту путем переговоров, которые она считает возможными. При этом политик указала, что у заинтересованных в эскалации событий сторон нет соответствующего желания.

Власти Украины признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины подтвердил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) подлинность списка украинских пленных, представленных российской стороной для обмена 24 января. Ранее его опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

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