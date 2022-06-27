Пушилин: ВСУ больше не могут обстреливать центр Донецка Глава ДНР Пушилин: ВСУ лишились возможности обстреливать центр Донецка

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

Украинская армия лишилась возможности обстреливать центр Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что военные формирования Донецкой Народной Республики усилили нажим по линии контрбатарейной борьбы. В связи с этим ВСУ больше не могут бить по центру города. При этом Пушилин подчеркнул, что у украинских военных все еще есть возможность атаковать окраины Донецка.

Что касается острой проблемы — обстрелов ВСУ практически всех районов Донецка, Макеевки и Горловки, то ситуация изменилась в лучшую сторону. Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки, — заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, в данный момент военные подразделения республики проводят операции, после которых украинские солдаты «физически» не смогут задействовать артиллерию.

Ранее военный корреспондент Алексей Борзенко заявил, что ВСУ прекратят обстрелы Донецка после того, как российская армия захватит Марьинку, Авдеевку и другие районы рядом с ДНР. По мнению военкора, российским силовикам следует сосредоточиться на занятии позиций на Донецкой дуге. После этого, добавил Борзенко, нужно сосредоточиться на Лисичанске, в котором повторяется сценарий Мариуполя. Он указал, что украинские бойцы сдаются целыми группами по 10–20 человек. Борзенко заверил: солдаты готовы сесть в тюрьму, лишь бы не возвращаться на Украину.