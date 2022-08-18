ВСУ атаковали Запорожье из американских гаубиц ВСУ обстреляли из американских гаубиц село Водяное и город Каменка-Днепровская в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снаряд М982 к американской буксируемой гаубице М-777 калибра 155-мм

Украинские войска обстреляли из американских гаубиц М777 село Водяное и город Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Энергодара. В результате атак разрушены два жилых дома, еще одно здание получило значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.

Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное. <...> Также, в час ночи с противоположной стороны Днепра националистами был нанесен удар по району города Каменка-Днепровская, — говорится в сообщении.

Сообщается, что экстренные службы занимаются устранением последствий украинских атак.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Он уточнил, что планы противника «приурочены» к посещению Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.