Евросоюз отложил решение о евроинтеграции Турции Milliyet: решение о вхождении Турции в Евросоюз отложили до марта 2024 года

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Решение о дальнейшей перспективе евроинтеграции Турции с 2005 года отложено до следующего саммита Евросоюза, который запланирован на 21–22 марта 2024 года, сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в Брюсселе. Страны-члены организации уже позитивно оценили доклад Еврокомиссии о республике, который в конце ноября огласил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Встреча членов ЕС должна будет пройти на уровне лидеров государств. В Брюсселе до сих пор остались вопросы к Анкаре по 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье. Одним из камней преткновения в переговорном процессе является кипрская проблема.

Переговоры Турции и ЕС о вступлении в сообщество были начаты в 2005 году. 14 декабря в Брюсселе было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины.

На саммите ЕС 14 декабря не смогли утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, однако страны рассчитывают достичь консенсуса в январе 2024-го, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что по итогам первого дня саммита с долгосрочной программой согласились все члены ЕС, за исключением Венгрии.