Вступивший в ВСУ подросток-сирота погиб на Украине

Фото: МО РФ

Вступивший в ряды ВСУ подросток-сирота погиб на Украине, сообщила директор детдома Олеся Чикель на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Речь идет о 17-летнем Владимире Сачале.

Около недели назад его и ряд других ровесников отобрали добровольцами в 103-ю бригаду территориальной обороны ВСУ. До этого их готовили нескольких месяцев в лагере «Гаймадацкая сечь».

Как пояснила Чикель, подростков должны были использовать в качестве резервистов в тылу Харьковской области, но они оказались на передовой в районе Новоселовского в ЛНР. Судьба остальных сирот пока неизвестна.

Летом 2023 года Минобороны Украины расширило перечень годных к военной службе по мобилизации и сократило список медицинских противопоказаний. В октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска.

Бывший член Верховной рады, советник главы офиса президента Сергей Лещенко потребовал мобилизовать молодежь из крупных городов, в частности из Харькова и Одессы, где, по его словам, наблюдаются «полные спортклубы 20–25-летних».

В конце ноября военкоры «Русской весны» сообщили, что в украинскую армию уже берут граждан с шизофренией, деменцией и ВИЧ. Также в ВСУ вступят солдаты с вирусными гепатитами и излеченным туберкулезом.