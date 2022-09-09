«Вступили в полный контакт»: эксперт про обстановку в районах прорыва ВСУ Аналитик Матвийчук заявил, что резервы российской армии вступили в бой под Шевченково

Купянск, Балаклея и дороги снабжения изюмской группировки контролируются вооруженными силами Российской Федерации, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что резервы вступили в бой в районе Шевченково и теснят противника.

По имеющейся у меня информации Купянск, Балаклея и дороги снабжения нашей изюмской группировки контролируются вооруженными силами Российской Федерации. Сейчас мы наблюдаем ввод новых сил в районе Чугуева в сторону прорыва. Так же есть достаточно радостная новость. Наши резервы только, что вступили в полный контакт с противником в районе Шевченково и начали его оттеснять, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что поступило сообщение, что центр Балаклеи опять контролируется российскими войсками, на данный момент там идут локальные бои.

Ранее Матвийчук заявил, что украинские военнослужащие не достигнут успеха при наступлении на Изюм и Балаклею, поскольку ВС РФ начали стягивать в Балаклею резервные войска: танки, десантные подразделения и артиллерию.

Также Матвийчук заявил, что контратаки Вооруженных сил Украины связаны с шатким положением главнокомандующего Валерия Залужного. По его словам, Запад приказал президенту страны Владимиру Зеленскому продемонстрировать активность из-за сомнений в боеспособности украинской армии. Он считает, что глава Украины поставил Залужному ультиматум: «или контратака, или отставка».