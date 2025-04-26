Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане длилась около десяти минут

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Владимир Зеленский (в центре)

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели краткую встречу в Ватикане перед началом церемонии прощания с папой Франциском, сообщает Repubblica. По данным издания, разговор длился около десяти минут и проходил без присутствия третьих лиц.

В публикации уточняется, что беседа состоялась на фоне участия лидеров в церемонии прощания на площади Святого Петра. После диалога Трамп и Зеленский договорились провести новую встречу уже после завершения траурных мероприятий в более формальной обстановке.

Ранее Зеленский заявил о разработке альтернативного механизма гарантий безопасности, который не предполагает вступление в НАТО. По словам главы Украины, предлагаемая модель предусматривает создание системы коллективной обороны по аналогии со статьей 5 устава Альянса, но в ином формате. Подробности инициативы он не раскрыл.

До этого глава СВР России Сергей Нарышкин допустил различные сценарии развития событий вокруг побега Зеленского. Отвечая на соответствующий вопрос, директор внешней разведки воздержался от конкретных прогнозов, отметив лишь, что «возможны всякие варианты».